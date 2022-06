"Eu tenho aquilo que tenho no pé e se não encontrarmos uma solução para melhorar... será difícil"

Rafael Nadal não descarta que a edição de 2022 marque a despedida de Roland Garros. Espanhol tem noção da complexidade da lesão no pé

Campeão em 13 ocasiões na terra batida de Roland Garros, Rafael Nadal pode dizer adeus ao Grand Slam já este ano de 2022. O espanhol tem noção que a lesão no pé é complexa e, por isso, mostra-se defensivo quanto a um eventual regresso em 2023.

"Sou velho o suficiente para não esconder que este pode ser o meu último torneio de Roland Garros. É assim que as coisas são. Neste momento sei que vou jogar este torneio porque estou a fazer os possíveis para poder competir aqui da melhor forma, mas não sei o que acontecerá depois de Roland Garros. Eu tenho aquilo que tenho no pé e se não encontrarmos uma solução para melhorar nem que seja um pouco... será difícil. Estou a desfrutar de cada dia sem pensar muito no que vai acontecer daqui para a frente. Vou continuar a procurar uma solução para o meu, mas neste momento não a temos", afirmou, no final do encontro contra Novak Djokovic, que deu ao espanhol a 15ª presença em meias-finais na terra batida de Paris.

Com o triunfo diante de um dos seus grandes rivais, nos quartos-de-final, Rafael Nadal fez crescer os números lendários em Roland Garros. A lenda do ténis espanhol e mundial chegou ao 110º triunfo contra apenas três derrotas.