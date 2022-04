Estoril Open: Tiago Cação eliminado na estreia por top-100 mundial

Cação, de 24 anos, junta-se assim a Gastão Elias entre os jogadores eliminados na ronda inaugural, enquanto o tenista de Valência, também com 24 anos, fica aguardar pelo desfecho do embate entre Pedro Sousa e o compatriota Bernabe Zapata Miralles

O português Tiago Cação foi hoje eliminado pelo espanhol Carlos Taberner na primeira ronda da fase de qualificação do Estoril Open, torneio português do ATP Tour, que decorre até 01 de maio no Cube de Ténis do Estoril.

O tenista de Peniche, número 573 mundial, não foi capaz de contrariar o favoritismo de Taberner, que figura na 94.ª posição no "ranking" ATP, e acabou derrotado ao fim de uma hora e 17 minutos, com os parciais de 6-2 e 6-4.

Cação, de 24 anos, junta-se assim a Gastão Elias entre os jogadores eliminados na ronda inaugural, enquanto o tenista de Valência, também com 24 anos, fica aguardar pelo desfecho do embate entre Pedro Sousa e o compatriota Bernabe Zapata Miralles para conhecer o próximo adversário.