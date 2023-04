Estoril Open: Sebastián Báez, campeão em título, está na segunda ronda

Redação com Lusa

Tenista argentino venceu venceu o moldavo Radu Albot.

O tenista argentino Sebastián Báez, campeão em título, qualificou-se para a segunda ronda do Estoril Open, ao vencer o moldavo Radu Albot, em dois sets, no Clube de Ténis do Estoril.

Báez, 32.º do ranking ATP, venceu Albot, 106.º, por 7-5 e 7-6 (7-3), em duas horas e 14 minutos, iniciando da melhor forma a defesa do título conquistado em 2022.

O argentino, quinto cabeça de série, vai defrontar na próxima ronda o compatriota Pedro Cachín, 67.º da hierarquia mundial, que hoje venceu Tseng Chun-hsin, de Taiwan, 145.º, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.