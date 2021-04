Estoril Open: Schwartzman desiste com lesão, João Domingues na qualificação

Único jogador do "top-10" inscrito no torneio desistiu da prova devido a lesão.

O argentino Diego Schwartzman, único "top-10" que estava inscrito no Estoril Open, desistiu de jogar no Clube de Ténis do Estoril, onde vai decorrer o ATP 250 português, entre 26 de abril e 2 de maio.

O número nove mundial, de 28 anos, retirou o nome do quadro principal da sexta edição do evento, disputado na terra batida dos courts do Estoril, devido a uma lesão na anca e cedeu, assim, lugar ao compatriota Juan Ignacio Londero (97.º ATP).

Com a entrada de Londero na grelha principal, o português João Domingues garantiu uma vaga na fase de qualificação, que arranca hoje com a presença de mais três representantes nacionais, Pedro Sousa, Frederico Silva e Nuno Borges.

Diego Schwartzman, após a derrota de sexta-feira nos quartos de final do ATP 500 de Barcelona, frente ao espanhol Pablo Carreño Busta, campeão do Estoril Open em 2017 e que já havia comunicado igualmente a desistência do torneio português, é assim a mais recente figura de cartaz a optar por não jogar no Estoril Open, depois do búlgaro Grigor Dimitrov, os franceses Gael Monfils e Benoit Paire e o italiano Fabio Fognini.