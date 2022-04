Estoril Open: Pedro Araújo foi eliminado em jogo de acesso ao quadro principal

Redação com Lusa

Jovem lisboeta, que ocupa o 656.º lugar no ranking ATP, ainda venceu o primeiro set, mas foi batido, depois, em três partidas

O tenista português Pedro Araújo foi eliminado, este domingo, pelo uruguaio Pablo Cuevas na segunda e última ronda de acesso ao quadro principal do Estoril Open, que decorre, até 01 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

O jovem lisboeta, que ocupa o 656.º lugar no ranking ATP, ainda venceu o primeiro "set" no "court" central, mas acabou por ceder diante o experiente Cuevas, de 36 anos, antigo "top 20" mundial e atual 105.º classificado, em três partidas, com os parciais de 7-6 (7-4), 3-6 e 1-6, ao fim duas horas e 15 minutos.

Apesar da derrota ante Pablo Cuevas, detentor de seis títulos ATP e finalista do Estoril Open em 2019, Pedro Aarújo ainda poderá entrar no quadro principal como "lucky loser", dependendo do número de desistências.