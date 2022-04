Estoril Open: Pedro Araújo estreia-se com vitória no qualifying

O tenista português Pedro Araújo estreou-se este sábado no Estoril Open com uma vitória frente ao italiano Gianluca Mager na primeira ronda da fase de qualificação, que arrancou hoje no Clube de Ténis do Estoril.

Araújo, que figura no 656.º lugar no ranking ATP, ganhou o primeiro set, por 6-1, e liderava a segunda partida por 2-0, quando o adversário transalpino, atual 111.º classificado mundial e antigo 62.º colocado, desistiu do encontro.

O jovem lisboeta, de 20 anos, conquistou assim a sua primeira vitória num torneio ATP e fica agora a aguardar pelo desfecho do embate entre o uruguaio Pablo Cuevas (105.º ATP) e o britânico Liam Broady (138.º ATP) para conhecer o adversário da segunda e última ronda de acesso ao quadro principal.