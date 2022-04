Estoril Open: Machado elogia característica de Borges de "querer ganhar mais que todos"

Na segunda ronda, o número dois nacional e 131.º jogador mundial, que recebeu um "wild card" para disputar o quadro principal do único torneio ATP disputado em Portugal, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, e o sérvio Dusan Lajovic

O treinador Rui Machado defendeu hoje, logo após a vitória de Nuno Borges ante o espanhol Pablo Andujar na ronda inaugural do Estoril Open, que "a grande característica" do seu pupilo é "querer ganhar mais que todos os outros."

"E isso é uma grande vantagem. Por isso, é que procura o ponto e procura ganhar", defendeu, em declarações à Lusa, o também "capitão" da seleção nacional da Taça Davis, depois de o jovem maiato, de 25 anos, ter assegurado o regresso à segunda ronda do quadro principal do único torneio português do ATP Tour.

Nuno Borges não entrou da melhor forma no "court" central no Clube de Ténis do Estoril, de bancadas bem compostas, e foi o primeiro a sofrer o "break", mas reagiu muito bem e conseguiu dar a volta ao encontro, beneficiando da desistência do experiente espanhol, número 82 do mundo, por lesão no ombro direito, quando liderava por 6-4 e 3-0.

"Ele entrou um bocadinho nervoso, o que é normal e era expectável. Tínhamos falado um pouco sobre isso. Apesar de ser no mesmo "court" e as mesmas bolas, as referências do ano passado não eram muito reais, porque não havia público e esta era a primeira vez que ele cumpria um sonho de todos os portugueses, de jogar no Estoril Open com público", começou por explicar Machado.

O facto de ter "entrado um bocadinho nervoso", acrescentou o treinador, "fez com o jogo não fluísse tanto, mas depois conseguiu soltar-se e acabou a jogar muito bem o primeiro "set"". "Penso que essa imagem que todos temos do Nuno lutar por todos os pontos ajudou a que o espanhol, também não estando nas melhores condições, não tivesse continuado", acrescentou.

O antigo jogador, que chegou aos quartos-de-final do Estoril Open em 2010, confessou ainda que, apesar de a "estratégia passar por uma questão ou outra tática, a linha de jogo dele [Borges], no geral, era essa", de jogar um ténis intenso e agressivo na procura do sucesso, como aconteceu hoje no "court" central do Estoril Open.

Na segunda ronda, o número dois nacional e 131.º jogador mundial, que recebeu um "wild card" para disputar o quadro principal do único torneio ATP disputado em Portugal, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, e o sérvio Dusan Lajovic.