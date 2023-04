Estoril Open: definida a primeira meia-final

Miomir Kecmanovic marcou encontro nas meias-finais com o italiano Marco Cecchinato, que antes tinha eliminado o também espanhol Alejandro Davidovich Fokina, com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-5)

O sérvio Miomir Kecmanovic, sexto cabeça de série, avançou esta sexta-feira para as "meias" do Estoril Open, com um triunfo em dois sets sobre o tenista espanhol Bernabé Zapata Miralles no encontro dos quartos-de-final.

A disputar pela primeira vez o torneio que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, Kecmanovic derrotou o 43.º jogador mundial por 7-5 e 6-2, em uma hora e 27 minutos.

O número 40 do ranking ATP marcou encontro nas meias-finais com o italiano Marco Cecchinato, que antes tinha eliminado o também espanhol Alejandro Davidovich Fokina, com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-5).