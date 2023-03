Estoril Open convida um estreante no pó de tijolo

Fotografia: Getty Images via AFP

Ben Shelton, de 20 anos, é o destinatário do último wild card para o Millennium Estoril Open

A cumprir a segunda época no ATP Tour em que era o 545.º do ranking há um ano, Ben Shelton, de 20 anos, é o atual 39.º e destinatário do último wild card para o Millennium Estoril Open. Será a primeira vez que o campeão universitário americano (2021) joga em courts de pó de tijolo.

Os convites para o qualifying foram para Pedro Sousa e Henrique Rocha, juntando-se ambos a Frederico Silva.