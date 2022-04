Estoril Open: Cameron Norrie desiste e cede lugar a lucky loser

Vice-campeão em 2021, o número dez do mundo é a segunda baixa do torneio português do ATP Tour, depois do espanhol Pablo Carreño-Busta também ter abdicado hoje da presença nos "courts" de terra batida do Estoril, por cansaço

O tenista britânico Cameron Norrie desistiu hoje à última hora de viajar para Portugal e cedeu o seu lugar no Estoril Open, que arrancou hoje no Clube de Ténis do Estoril, a um "lucky loser".

Vice-campeão em 2021, o número dez do mundo é a segunda baixa do torneio português do ATP Tour, depois do espanhol Pablo Carreño-Busta também ter abdicado hoje da presença nos "courts" de terra batida do Estoril, por cansaço.

Cameron Norrie, que estava a disputar o ATP 500 de Barcelona, perdeu sexta-feira nos quartos-de-final diante o australiano Alex de Minaur, e, segundo a organização, não terá conseguido viajar atempadamente para Portugal, devido às más condições climatéricas que se fazem sentir no país vizinho.

Ao contrário do espanhol Carreño-Busta, campeão do torneio português em 2017, que foi substituído por um "alternate", no caso pelo francês Richard Gasquet, o britânico dará lugar a um jogador oriundo da fase de qualificação.