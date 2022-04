Estoril Open: Borges e Cabral defrontam carrascos de Sousa e Cuevas na final

Máximo González André Göransson, responsáveis pela eliminação do português João Sousa, afastaram hoje os quartos cabeças de série, o sul-africano Raven Klaasen e o japonês Ben McLachlan, com um triunfo por 2-6, 7-6 (9-7) e 10-6, em uma hora e 43 minutos

O argentino Máximo González e o sueco André Göransson serão os adversários dos portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral na final de pares do Estoril Open, agendada para domingo, no Clube de Ténis do Estoril.

A dupla, responsável pela eliminação do português João Sousa e do uruguaio Pablo Cuevas nos quartos-de-final, afastou hoje os quartos cabeças de série, o sul-africano Raven Klaasen e o japonês Ben McLachlan, com um triunfo por 2-6, 7-6 (9-7) e 10-6, em uma hora e 43 minutos.

Borges e Cabral, ambos de 25 anos, eliminaram hoje no "court" central os primeiros cabeças de série e campeões de torneios do "Grand Slam", o britânico Jamie Murray e neozelandês Michael Venus, em dois sets, por 6-2 e 6-4, para se tornarem nos primeiros portugueses a atingir a final do Estoril Open.

No encontro do título, os dois amigos de longa data, que nos últimos 12 meses conquistaram oito títulos "challenger", vão tentar escrever mais uma página na história do ténis nacional frente ao argentino e ao sueco, respetivamente 32.º e 71.º classificados do "ranking" de pares.