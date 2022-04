Estoril Open: Albert Ramos-Viñolas é o primeiro semifinalista

O campeão em título é o primeiro semifinalista desta edição do Estoril Open, que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, aguardando pelo desfecho do embate entre o francês Richard Gasquet e o argentino Sebastián Báez para conhecer o seu adversário

O campeão em título, o espanhol Albert Ramos-Viñolas, qualificou-se hoje para as meias-finais do Estoril Open em ténis, ao derrotar o compatriota Fernando Verdasco, em dois sets.

O sexto cabeça de série impôs-se ao 118.º jogador mundial, que foi "repescado" diretamente para a segunda ronda devido à desistência do argentino Diego Schwartzman, por duplo 6-2, em uma hora e 21 minutos.

O campeão em título é o primeiro semifinalista desta edição do Estoril Open, que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, aguardando pelo desfecho do embate entre o francês Richard Gasquet e o argentino Sebastián Báez para conhecer o seu adversário nas meias-finais.