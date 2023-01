Esposa de Nadal chora após a lesão do tenista no Open da Austrália: vídeo

Maria Francisca Perello, companheira de Rafael Nadal, não escondeu as lágrimas aquando da lesão do tenista espanhol durante o duelo, desta quarta-feira, frente a Mackenzie Mcdonald. Nadal continuou a jogar, condicionado, mas perdeu o encontro da segunda ronda do Open da Austrália.

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, foi derrotado hoje, na segunda ronda do Open da Austrália, pelo norte-americano Mackenzie Mcdonald.

Natal perdeu para Mcdonald (65.º no ranking da ATP) em três sets pelos parciais de 6-4, 6-4 e 7-5, num encontro que durou cerca de duas horas e meia.

O espanhol de 36 anos acusou problemas físicos logo no segundo set do encontro.