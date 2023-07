Elisabetta Cocciaretto estreia palmarés ao vencer torneio de Lausana

A jovem de 22 anos impôs-se à 84.ª jogadora mundial com os parciais de 7-5, 4-6 e 6-4, em duas horas e 43 minutos

A tenista italiana Elisabetta Cocciaretto estreou este domingo o seu palmarés, ao conquistar o torneio de Lausana, com um triunfo em três sets frente à francesa Clara Burel.

Este é o primeiro título de Cocciaretto, 42.º do ranking WTA, que antes só tinha disputado uma final no circuito, em Hobart, no início do ano. Já Clara Burel, também de 22 anos, volta a perder na final do torneio de Lausana, como tinha acontecido em 2021, mantendo-se sem troféus no palmarés.