Elina Svitolina vence torneio de Chicago antes do US Open

Certame que chega na antecâmara do grand slam norte-americano

A tenista ucraniana Elina Svitolina, sexta no "ranking" mundial, venceu hoje o torneio 250 de Chicago, ao bater na final a francesa Alizé Cornet, 68.ª, na antecâmara do US Open, último "Grand Slam" do ano.

Aos 26 anos, Svitolina conquistou o 16.ºtítulo de "singles" do circuito, o primeiro este ano, pelos parciais de 7-5 e 6-4, confirmando o estatuto de primeira pré-designada antes da prova.

Tanto a ucraniana como a francesa vão participar no US Open, que arranca na segunda-feira em Nova Iorque, onde Svitolina foi semifinalista em 2019.