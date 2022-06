Ekaterina Alexandrova vence torneio WTA 250 de 's-Hertogenbosch

Redação com Lusa

A tenista russa Ekaterina Alexandrova conquistou este domingo o torneio WTA 250 de 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, disputado na relva, ao bater na final a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Alexandrova, n.º 30 do ranking WTA, bateu a tenista bielorrussa, sexta na hierarquia mundial e primeira cabeça de série do torneio, por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-0, num encontro que teve a duração de uma hora e 18 minutos.

Este é apenas o segundo título da carreira de Ekaterina Alexandrova, de 27 anos, depois do triunfo em Shenzhen em 2020.

A tenista russa vai agora subir ao 27.º lugar do ranking mundial, aproximando-se da sua melhor classificação de sempre, o 25.º.