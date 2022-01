"É uma grande injustiça. Não obstante esta decisão escandalosa, sentimos Novak vencedor"

Comité Olímpico da Sérvia comentou deportação de Novak Djokovic

O Comité Olímpico da Sérvia qualificou hoje de "escandalosa" a deportação do tenista sérvio Novak Djokovic, na sequência da decisão judicial que confirmou o cancelamento do visto de entrada na Austrália do líder do ranking mundial.

"É uma grande injustiça. Não obstante esta decisão escandalosa, sentimos de Novak saiu, de novo, vencedor", indica o organismo olímpico, em comunicado, sem referir que Djokovic prestou falsas declarações para entrar na Austrália.

Djokovic, de 34 anos, recorreu do cancelamento do visto, mas o Tribunal Federal australiano indeferiu hoje o recurso e o tenista já deixou o país, ficando impedido de defender o título no Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" de 2022, que começa na segunda-feira.

Três juízes do Tribunal Federal confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, que não está vacinado contra a covid-19, por motivos de interesse público.

Uma ordem de deportação inclui também, geralmente, uma proibição de três anos de entrar no país.