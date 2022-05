"É a minha primeira vez em Portugal e receber este carinho foi muito especial"

Sebastián Báez diz estar "num sítio onde não imaginava estar". Venceu o Estoril Open, este domingo.

O novo campeão do Estoril Open, o argentino Sebastián Báez, revelou-se "muito contente" com o primeiro título ATP conquistado no Clube de Ténis do Estoril, confessando ser "algo que motiva para conseguir mais ainda."

O tenista de Buenos Aires, 59.º classificado no ranking ATP, bateu hoje o norte-americano Frances Tiafoe em dois sets, por 6-3 e 6-2, naquele que foi o primeiro duelo entre ambos, para se tornar no vencedor de singulares e sucessor do espanhol Albert Ramos-Viñolas no palmarés da prova.

"Primeiro que tudo, obrigado. Estou muito contente! Não só pelo que consegui esta semana, mas também pelos momentos que passei. Tento fazer o melhor possível, mas continuar a tentar é importante, porque nunca se sabe onde vamos chegar na vida. Estava num momento totalmente diferente há uns dias e agora estou num sítio onde não imaginava estar. Há que desfrutar e continuar a dar a alma para conseguir tudo o que for possível", começou por afirmar o antigo número um mundial de juniores.

Além de defender que "há que continuar a sonhar e a partilhar isso" com quem o acompanha, Sebastián Báez adiantou ambicionar querer "ser um bom tenista, mas também uma boa pessoa".

Ainda antes de se deslocar à sala de imprensa, o vice-campeão do ATP 250 de Santiago do Chile festejou efusivamente com os apanha-bolas, que entoaram o seu nome, o triunfo em pleno court central, onde havia precisado de uma hora e 15 minutos para derrotar o adversário norte-americano (29.º), que pela segunda vez perdeu a final do Estoril Open, após a derrota em 2018 frente a João Sousa.

"Foi um momento muito especial. É a minha primeira vez em Portugal e receber este carinho foi muito bonito, muito especial. Não esperava isto. Não esperava este entusiasmo, esta admiração dos miúdos. É incrível. Falei um pouco com o Frances como este é um dos melhores torneios a nível de público. Num torneio assim ter o estádio sempre cheio, com as pessoas a gritarem por ti, puxarem por ti constantemente... pude aproveitar isso da melhor maneira", frisou.

Apesar de o norte-americano ter sido o campeão do público português, sempre muito acarinhado e incentivado ao longo de toda a edição da prova, Sebastián Báez, de 21 anos, lembrou que esta é a sua estreia no Estoril Open e o adversário "já tinha vindo noutros anos."

"Já o conheciam e tinha uma boa ligação [com o público]. Mas também puxaram bastante por mim. Não esperava isto, então foi algo que me ajudou. O que mais me dá força é o vínculo que tenho com o meu treinador e a minha equipa. Isso é o que mais me ajuda e me dá mais força para seguir em frente. No fim, o público não joga. Pode ajudar, mas quem está dentro de campo é o jogador", justificou.

Conquistado o título português, o jogador de Buenos Aires diz que "o próximo passo é recuperar e aproveitar o dia."

"Amanhã [segunda-feira], talvez vá descansar e depois disso é fazer tudo o que for possível para preparar o melhor possível a fase de qualificação de Roma. Temos muito que fazer", assegurou o campeão do Estoril Open.