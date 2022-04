Dominic Thiem perde no regresso ao circuito ATP

Redação com Lusa

Depois de ter regressado à competição no challenger de Marbella, Thiem voltou aos torneios do circuito principal, perdendo novamente na estreia, como na semana passada no torneio espanhol.

O tenista austríaco Dominic Thiem, antigo número três mundial, perdeu esta terça-feira no regresso ao circuito ATP, no torneio de Belgrado, quase 10 meses depois de se ter lesionado no pulso direito em junho de 2021.

Depois de ter regressado à competição no challenger de Marbella, Thiem voltou esta terça-feira aos torneios do circuito principal, perdendo novamente na estreia, como na semana passada no torneio espanhol.

Em Belgrado, Thiem, atualmente na 54.ª posição do ranking, foi derrotado pelo australiano John Millman, 80.º, por 6-3, 3-6 e 6-4, em duas horas e 34 minutos.

Thiem lesionou-se no pulso direito no torneio espanhol de Maiorca, em meados de junho do ano passado, e esteve longos meses afastado dos courts.

Na próxima semana, o austríaco vai disputar o Estoril Open, depois de ter recebido um wild card.