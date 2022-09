Dois tenistas pegam-se após cumprimento no challenge de Orléans: vídeo

O francês Corentin Moutet e o búlgaro Adrian Andreev protagonizaram um momento infeliz após a ronda de 16-avos do challenger de Orléans.

Corentin Moutet e Adrian Andreev envolveram-se em confrontos após defrontarem-se numa partida relativa aos 16-avos do challenger de Orléans, vencida pelo búlgaro ao fim de três sets (2-6, 7-6 e 7-6).

Depois de cumprimentarem-se junto à rede, ambos os tenistas começaram a envolver-se em encostos de ombro até à intervenção de um oficial os separar.

Mais tarde, Moutet explicou que foi insultado e ameaçado por Andreev no momento do tradicional cumprimento, pelo que não faz qualquer tenção de pedir desculpa pelo momento infeliz.

"Não vou pedir desculpa pelo que aconteceu no final do jogo. Quando um jogador me diz: 'Vai-te f****' duas vezes enquanto me olha nos olhos, a minha única reação possível é fazê-lo entender à minha maneira que estas coisas não são aceites. Andreev ameaçou-me e disse para esperar por ele à saída da pista, que foi o que fiz", garantiu o tenista francês, em declarações reproduzidas pelo jornal Daily Mail.

Andreev ocupa o 247º lugar no ranking ATP, muito abaixo da posição ocupada por Moutet (64º).

Assista ao momento de confronto entre os dois tenistas: