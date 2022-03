"Dói-me ver tenistas russos cujo único problema é não poderem transferir dinheiro"

Palavras duras e sentidas de Marta Kostyuk, tenista ucraniana.

Marta Kostyuk, tenista ucraniana, não poupou nas críticas aos russos depois do triunfo frente a Maryna Zanevska (6-7, 7-6, 7-5), em Indian Wells.

"Ninguém me disse que se arrepende pelo que o seu país está a fazer ao meu, nem se desculparam comigo ou outras tenistas ucranianas. Não tenho explicação para este comportamento dos russos. Indigna-me chegar ao 'court' e ver que o único problemas agora é não poderem fazer transferências de dinheiro. Indigna-me que falem disso", afirmou.

"Deitas-te sem saber se, quando acordares, ainda terás uma família. Esse foi o meu estado mental nos primeiros dias. Depois, acostumas-te à situação, entendes o que se está a passar, quem está a fazer o quê, as táticas dos russos. Ao início senti-me culpada por não estar lá. 'Toda a minha família está lá, menos eu. Porquê?' Senti-me culpada a jogar ténis, o céu sobre mim era azul e tranquilo. Mas não é saudável. Todos lutam como podem. O meu trabalho é jogar ténis. É assim que posso ajudar. Nunca me senti tão unida ao meu país e ao povo ucraniano como hoje Somos uma grande família", prosseguiu.

"O 'não à guerra' para mim significa quererem que a Ucrânia se renda, porque Putin nunca irá parar"

Deixando críticas ao Presidente russo, Vladimir Putin, Marta Kostyuk virou também atenções para a postura dos tenistas da Rússia. "Não podes ser neutral nesta situação, o 'não à guerra' pode significar muitas coisas. Por exemplo, nós [ucranianos] podíamos terminar a guerra com uma rendição. Mas isso nunca foi uma opção. Desde o primeiro dia sabia que não aconteceria, porque já tinha vivido uma revolução e sabia que as pessoas não queriam integrar a Rússia. Querem o quê? Que a Ucrânia perca? Que a Rússia ganhe? Que a Rússia perca? Digo-o 100 vezes: a Ucrânia nunca se renderá. Podemos perder, embora não acredite nisso, mas nunca se renderá. O 'não à guerra' para mim significa quererem que a Ucrânia se renda, porque Putin nunca irá parar, toda a gente sabe o louco que ele é", vincou. "Um jogador enviou-me uma mensagem, outro esteve no chat comigo, mas não ouvi nenhuma desculpa. Não tens de estar envolvido com a política para te comportares como um ser humano. Toda a gente sabe o que se está a passar. Dói-me chegar ao 'court' e ver todos estes tenistas russos. O seu único problema é não poderem fazer transferências de dinheiro. Inaceitável", rematou.