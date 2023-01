Djokovic vence torneio de Adelaide e atinge 92.º título da carreira

Redação com Lusa

Bateu na final o norte-americano Sebastian Korda.

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo o torneio de Adelaide, na Austrália, depois de bater na final o norte-americano Sebastian Korda, conseguindo o 92.º título da carreira.

Djokovic, atual número cinco do ranking mundial, bateu o 33.º da hierarquia em três sets, com os parciais de 6-7 (8-10), 7-6 (7-3) e 6-4, num encontro que teve a duração de três horas e 11 minutos, em que o sérvio teve de salvar uma bola de jogo no segundo set.

Com este triunfo, Djokovic, de 35 anos, atingiu o 92.º título carreira, o primeiro deste ano. O sérvio, que soma 21 títulos do Grand Slam, vai agora procurar igualar os 22 de Rafael Nadal no Open da Austrália.