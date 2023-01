Djokovic vence Carballes Baena no Open da Austrália

Encontro durou duas horas e dois minutos, e que, à semelhança de outros, começou com atraso devido às condições climatéricas

Novak Djokovic, recordista de troféus do Open da Austrália, apurou-se para a segunda ronda do primeiro major da temporada, ao vencer o espanhol Roberto Carballes Baena em três sets.

O número cinco mundial bateu o adversário, 75.º do ranking ATP, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-0, num encontro que durou duas horas e dois minutos, e que, à semelhança de outros, começou com atraso devido às condições climatéricas adversas registadas em Melbourne, tanto de chuva como de calor.

Na segunda ronda, o tenista sérvioi, que soma nove títulos do Open da Austrália, vai defrontar o vencedor do duelo entre o francês Enzo Couacaud (191.º do mundo) e o boliviano Hugo Dellien (131.º), agendado para quarta-feira.