Nadal pronuncia-se: "Djokovic tomou decisões e tem de pagar pelas consequências"

Rafael Nadal lembrou a regra para se poder jogar no Open da Austrália e para facilitar o fim da pandemia

A relação entre Novak Djokovic e Rafael Nadal tem sido quase sempre boa ao longo dos últimos anos, mas o espanhol não está propriamente do lado do sérvio em toda a polémica da entrada na Austrália.

"Só posso dizer que penso que as pessoas que sabem de medicina dizem que precisamos de ser vacinados, e que precisamos de ser vacinados. Transmiti a COVID e fi-lo duas vezes, e se o fizer não há qualquer problema em jogar no Australian Open ou em qualquer outro lugar. O resto, não tenho uma opinião, porque me falta informação. O mundo já sofreu o suficiente para não seguirmos as regras. Todos devem fazer o que pensam ser o melhor para eles, mas não sermos vacinados pode causar inconvenientes, é a única maneira de parar esta pandemia", afirmou o espanhol, em declarações à imprensa, depois de vencer a sua partida no ATP 250 de Melbourne.

Sem querer criticar diretamente o sérvio, Nadal lembrou que a decisão de Djokovic é conhecida no que toca à vacinação e que, por isso, agora, é tempo de arcar com as consequências.

"Penso que se ele quisesse jogar, poderia tê-lo feito sem qualquer problema. Cada um é livre de tomar as suas próprias decisões, mas elas têm as suas consequências. Djokovic tomou decisões e tem de pagar pelas consequências. Não gosto desta situação, e tenho pena dele de certa forma, mas ele conhecia as condições há meses", explicou.