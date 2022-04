Djokovic tem via aberta para poder defender título de Wimbledon

Sérvio conquistou três últimas edições do torneio, em 2018, 2019 e 2021. Os jogadores que não estão vacinados contra a covid-19 também vão poder atuar nos courts de relva

Novak Djokovic, que não pôde jogar o Open da Austrália por não estar vacinados contra a covid-19, vai, ao que tudo indica, poder defender o seu título de Wimbledon, no próximo verão.

"Os requisitos estabelecidos pelo governo para entrar no Reino Unido não incluem vacinação obrigatória, portanto, embora seja incentivado, isso não será uma condição de entrada no torneio este ano", referiu a CEO do All England Club, Sally Bolton.

O torneio de Wimbledon joga-se entre junho e julho de 2022, em Londres. Novak Djokovic conquistou as últimas três edições da prova - em 2020, o torneio não se realizou devido à covid-19.