Djokovic reprova boicote de Wimbledon: "Os jogadores não têm nada a ver com a guerra"

Após Wimbledon ter anunciado que tenistas russos e bielorrussos estão impedidos de participar no torneio

Novak Djokovic pronunciou-se esta quarta-feira acerca da decisão de Wimbledon em impedir a participação de tenistas russos e bielorussos no torneio, por conta da guerra na Ucrânia. O tenista sérvio, apesar de condenar o confronto, não compreende porque é que os jogadores têm de ser afetados pela mesma.

"Eu sempre condenarei a guerra . Eu sei, como filho da guerra, quantos traumas emocionais ela deixa, e que as pessoas são as que mais sofrem. Nos Balcãs tivemos muitas guerras na história recente . Não posso apoiar a decisão de Wimbledon porque os jogadores não têm nada a ver com isso", defendeu o nº1 do ranking ATP.

As declarações do sérvio surgiram após ter vencido, esta quarta-feira, no torneio ATP de Belgrado, o compatriota Laslo Djere, em três sets, por 2-6, 7-6 e 7-6, naquele que foi apenas o quinto jogo (e a terceira vitória) em que participou este ano, por conta de não estar vacinado contra a covid-19.

"Não estou no meu melhor, mas não é a primeira vez que vivo situações como esta e sei o que tenho de fazer. Vou tentar usar a minha experiência para elevar o meu nível de jogo. Preciso de mais jogos e esta vitória foi muito importante para a minha autoconfiança, principalmente do ponto de vista mental", admitiu Djokovic, em conferência de imprensa.