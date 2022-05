Djokovic qualifica-se para a terceira ronda de Roland Garros

Na próxima ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do Grand Slam, vai medir forças o esloveno Aljaz Bedene

Novak Djokovic, líder mundial e detentor do título, qualificou-se para a terceira ronda do Torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao vencer o eslovaco Alex Molcan.

O tenista sérvio, de 34 anos, superou o eslovaco, 38.º do ranking ATP, em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-3 e 7-6 (7-4), num encontro que teve a duração de duas horas e 18 minutos.

Na próxima ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do Grand Slam e terceiro em Paris, depois de 2016 e 2021, vai medir forças o esloveno Aljaz Bedene, n.º 195 da hierarquia, que na ronda anterior bateu o uruguaio Pablo Cuevas.