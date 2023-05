Djokovic perde com Rune e falha meias-finais do Masters 1000 de Roma

Redação com Lusa

Nas "meias", Rune (7.º) vai defrontar o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud (4.º) e o argentino Francisco Cerundolo (31.º).

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ranking ATP, falhou esta quarta-feira a presença nas meias-finais do Masters 1.000 de Roma, ao perder diante do norueguês Holger Rune, em três parciais.

Na prova de terra batida transalpina, onde o líder da hierarquia já venceu por seis ocasiões (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 e 2022), o duelo dos quartos de final acabou por "cair" para o lado do jovem nórdico, de 20 anos, que venceu por 6-2, 4-6 e 6-2, ao fim de duas horas e 20 minutos.

