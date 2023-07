Djokovic: "Nunca defrontei um jogador como o Alcaraz"

Depois da final de Wimbledon perdida para Alcaraz, Djokovic teceu rasgados elogios ao jovem tenista espanhol.

Novak Djokovic adiou para setembro a oportunidade de chegar aos 24 títulos no Grand Slam, quando disputar o US Open, cujo detentor do título é Alcaraz. Situação inédita, mas marcante na passagem de um pesado testemunho geracional, a merecer do sérvio os maiores encómios ao jovem com quem perdeu a final de Wimbledon.

"Nunca defrontei um jogador como ele. É super completo, possui uma incrível capacidade de adaptação a todas as superfícies e isso é a a chave mestra para a longevidade e uma carreira bem-sucedida", disse Nole. A propósito da análise que vem sendo feita às características de Carlitos, concorda que se diga que "basicamente, tem o melhor desses três mundos", destacando "a incrível resiliência mental e maturidade para um jovem de 20 anos", deixando também uma inevitável comparação: "Tem a mentalidade de touro espanhol, espírito combativo e é muito forte a defender, como vimos no Rafa".

Antes, no discurso no court, Alcaraz fez a melhor homenagem ao rei destronado: "Cresci a ver-te jogar e a ganhar muitos torneios; aliás, isso acontece desde que nasci [sorriso] e o teu exemplo é inspirador".