Djokovic não deverá poder participar no Masters 1000 do Canadá

Diretor do torneio diz que o sérvio, que não está vacinado contra a covid-19, não deverá poder participar no Masters 1000 do Canadá.

Novak Djokovic viu mais uma porta ser-lhe fechada por não estar vacinado contra a covid-19. Eugene Lapierre, diretor do Master 1000 do Canadá, afirmou que o tenista sérvio não poderá disputar a prova, à semelhança do que aconteceu no Australian Open e nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami.

"Não estamos com pressa [para confirmar os regulamentos]. Imagino que serão feitas mudanças até lá, mediante o melhorar ou o piorar da situação epidemiológica. Mas se fosse hoje, seria impossível para o Djokovic regressar ao Canadá e participar no evento. Vamos esperar para ver", referiu Eugene Lapierre em entrevista ao Le Journal de Montreal.