Djokovic multado após destruir raquete na final de Wimbledon

Depois de ter permitido uma quebra de serviço de Carlos Alcaraz no quinto set da final do torneio inglês, o tenista sérvio não conteve a raiva e descarregou-a ao mandar a raquete contra a rede, destruindo-a.

Novak Djokovic, número 2 do ranking ATP, foi derrotado no domingo por Carlos Alcaraz, líder mundial, na final do torneio de Wimbledon e, um dia depois, já sabe que terá de pagar uma multa de cerca de 7,1 mil euros, segundo o jornal Daily Mail, devido a ter destruído uma raquete durante a partida.

O momento aconteceu após o tenista sérvio ter permitido uma quebra de serviço do prodígio espanhol, no quinto set, com Djokovic a não conter a raiva e a mandar a raquete contra um dos postes da rede.

Recorde o momento neste vídeo.