Djokovic liga os alarmes na Austrália: problemas no joelho deixam o treino a meio

Tenista sérvio está de regresso ao primeiro Grand Slam da temporada, depois da polémica deportação em 2022. Sessão com Medvedev não terminou devido a uma pequena lesão

Novak Djokovic está de regresso ao Open da Austrália, após a polémica deportação no ano passado, mas, para já, é a preocupação com uma lesão que está a marcar a ordem do dia do sérvio.

Nesta quarta-feira, o antigo multi campeão do Major australiano, o primeiro da temporada de ténis, deixou uma sessão de treino com Medvedev a meio, devido às queixas no joelho esquerdo que o próprio, ainda assim, já tratou de desvalorizar.

Recorde-se que Carlos Alcaraz, número um mundial, já anunciou que vai falhar o primeiro grande torneio do ano devido a problemas físicos.