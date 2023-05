Djokovic escreve mensagem política: "O Kosovo é o coração da Sérvia"

Há muitos anos que o tenista não se pronunciava sobre o assunto

O Kosovo proclamou a independência da Sérvia em 2008 e Novak Djokovic sempre se opôs. Após anos sem qualquer intervenção pública sobre o tema, no dia em que se registaram vários incidentes em províncias no norte do Kosovo, onde a maioria é sérvia, o que motivou a deslocação de tropas sérvias para zonas fronteiriças, o tenista escreveu uma mensagem na câmara de filmar após o seu triunfo sobre Aleksandar Kovacevic na primeira ronda de Roland Garros.

"O Kosovo é o coração da Sérvia. Stop à violência", escreveu Djokovic, tenista sérvio, atual número 3 do ranking. Resta saber se terá direito a alguma sanção por parte do torneio de Roland Garros, cuja carta de ética proíbe opiniões políticas e religiosas.

São muitos os países que reconhecem a independência do Kosovo, mas também os que não o fazem, assim como a União Europeia e a ONU. A população do Kosovo é maioritariamente albanesa, mas também há cerca de 120 mil sérvios no território.

Em 2008, Djokovic participou na campanha "O Kosovo é a Sérvia".

