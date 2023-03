Djokovic e as ausências em Indian Wells e em Miami: "Não me arrependo"

Tenista sérvio falhou os dois primeiros Masters 1000 da temporada por ainda não se ter vacinado. Para já, não pode entrar nos Estados Unidos, mas acredita que o cenário mudará até ao US Open, marcado para o final do verão

Campeão do Open da Austrália, Novak Djokovic não pôde disputar o Masters 1000 de Indian Wells e o Masters 1000 de Miami, que arranca esta semana. Sem ainda se vacinar contra a covid-19, o sérvio não se mostra arrependido pela atitude.

"Não me arrependo. Aprendi ao longo da vida que os arrependimentos apenas te prendem e fazem-te viver no passado, não quero isso. Eu também não quero viver muito no futuro. Quero estar tanto quanto possível no presente, mas claro que pensando no futuro, criar um melhor", explicou, em entrevista à CNN.

O sérvio espera, agora, que as regras possam mudar até ao final do verão, data do US Open, o último Grand Slam da temporada e o torneio mais importante em solo norte-americano.

"É o estado atual que espero que mude ainda este ano para o US Open. Esse é o torneio mais importante para mim em solo americano", atirou.