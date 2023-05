Djokovic e a mensagem política: "Não sei se serei castigado, mas voltava a fazê-lo"

Tenista sérvio escreveu uma mensagem política numa câmara, em Roland Garros: "O Kosovo é o coração da Sérvia. Stop à violência"

A mensagem política de Novak Djokovic em Roland Garros, de apoio aos sérvios no Kosovo ("Kosovo é o coração da Sérvia. Stop à violência", escreveu), está a dar que falar.

A federação francesa de ténis emitiu um comunicado a afirmar que tudo o que se passa nos torneios é posteriormente analisado pela Federação Internacional de Ténis, que envia diretamente as sanções aos jogadores e às suas equipas. Perante esta passividade, também da organização de Roland Garros, a federação de ténis do Kosovo já apresentou queixa contra o tenista.

O jogador arrisca um castigo, e respondeu que repetiria o gesto: "Sei que se criticou muito nos media. Não sei se serei castigado ou algo assim, mas voltaria a fazê-lo."

E justificou a sua posição: "Não sou político e não quero entrar em debates políticos. É um tópico muito sensível. E é naturalmente muito doloroso para mim como sérvio ver o que está a acontecer no Kosovo, ver como o meu povo está a ser afastado das municipalidades. É o mínimo que podia fazer. Sinto a responsabilidade, como figura pública, não importa de que área, de dar apoio, sobretudo sendo o filho de um homem que nasceu no Kosovo. Sinto a necessidade de dar apoio à nossa gente e à totalidade da Sérvia. Eu não sei e creio que muitos outros não sabem o que o futuro trará para o Kosovo e o povo sérvio, mas é necessário mostrar apoio e demonstrar união neste tipo de situações. O Kosovo é a nossa fortaleza, o nosso coração. A minha postura é clara: sou contra a guerra, contra a violência e contra qualquer tipo de conflito, como sempre disse publicamente."

'It's the least I could have done' - Novak Djokovic has defended his controversial message, written on a camera lens at the French Open, which claimed 'Kosovo is the heart of Serbia'. pic.twitter.com/gfKuvQsPsV - Guardian sport (@guardian_sport) May 30, 2023