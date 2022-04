Djokovic derrotado na estreia no torneio de Monte Carlo

Djokovic derrotado por Fokina na estreia no torneio de ténis de Monte Carlo

No derradeiro parcial, Fokina, atual 46.º do circuito ATP, não deu hipóteses ao primeiro cabeça de série

Novak Djokovic, número um do ranking mundial, foi derrotado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina na estreia no Masters 1 000 de Monte Carlo, em terra batida, naquele que foi o seu segundo torneio da temporada.

Em encontro da segunda ronda, o tenista sérvia, que tinha sido eliminado nos quartos de final do torneio do Dubai e falhado o Open da Austrália, Indian Wells e Miami por não estar vacinado contra a covid-19, perdeu o primeiro set, por 6-3, e ainda ganhou o segundo, apenas no "tie-break", por 7-6 (7-5).

No derradeiro parcial, Fokina, atual 46.º do circuito ATP, não deu hipóteses ao primeiro cabeça de série, que foi quebrado por três vezes, permitindo ao jogador espanhol fechar o parcial (6-1) e o encontro a seu favor, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

Ao afastar Djokovic, que venceu o torneio monegasco em 2013 e 2015, Fokina, que tinha batido na primeira ronda o norte-americano Marcos Giron (54.º ATP), vai jogar nos oitavos com o vencedor do duelo entre o belga David Goffin (47.º) e o britânico Daniel Evans (27.º).