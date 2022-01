Djokovic quebra o silêncio: "Quero ficar e tentar competir no Open da Austrália"

Sérvio falou nas redes sociais sobre a decisão do juiz de libertar o tenista, que tinha ficado retido desde a semana passada

Novak Djokovic recorreu às redes sociais para deixar claro que pretende ficar na Austrália e jogar o Open, depois de um dia marcado pela vitória judicial que deixa o sérvio livre... por agora.

Ainda não é certo que o número um mundial possa competir no primeiro Grand Slam da temporada, uma vez que o ministro da Imigração tem ainda a palavra final, mas Djokovic mantém a esperança.

"Estou satisfeito e grato pelo facto do juiz ter anulado o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu, quero ficar e tentar competir no Open da Austrália. Continuo concentrado nisso. Voei para aqui para jogar num dos eventos mais importantes que temos perante uns adeptos fantásticos", afirmou o tenista, nas redes sociais.