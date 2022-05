Djokovic de "coração partido": "Rezo por ele. Espero que as coisas corram bem"

Tenista sérvio falou sobre Boris Becker, condenado a dois anos e meio de prisão.

Novak Djokovic, um dos grandes do ténis mundial, não escondeu a tristeza ao comentar a atual situação de Boris Becker, condenado a uma pena de dois anos e meio de prisão em Inglaterra por diversas infrações financeiras ligadas à sua falência pessoal.

"Não vou entrar em detalhes sobre o veredito, porque não estou em condições de o fazer. Como amigo, estou muito triste por ele", afirmou o sérvio, que se disse de "coração partido".

"É um amigo, um amigo de longa data. Foi meu treinador durante três, quatro anos. Alguém que considero próximo de mim e que contribuiu muito para o êxito da minha carreira. Não sei o que dizer. Que seja capaz de viver a vida de forma normal quando sair em liberdade, porque a vida muda para qualquer pessoa que vá para a prisão, sobretudo durante tanto tempo", continuou Djokovic. "Rezo por ele. Espero que as coisas corram bem em termos de saúde, saúde mental, porque essa vai ser a parte mais desafiante", concluiu.

O alemão, antigo líder do ranking mundial, de 54 anos, deixou de pagar cerca de 60 milhões de euros quando declarou falência pessoal, sendo agora culpado de quatro crimes: um de remoção de propriedade, duas de ocultação de propriedade e uma de ocultação de dívida.

Becker, que venceu seis torneios do Grand Slam e que vive no Reino Unido desde 2012, foi considerado culpado a 8 de abril num tribunal de Londres por ocultar ou transferir ilicitamente centenas de milhares de euros e libras esterlinas para não pagar as suas dívidas, após ser declarado falido.

O ex-tenista foi acusado de ter transferido centenas de milhares de libras esterlinas de uma conta profissional para outras contas, nomeadamente cerca de 465.000 euros para as suas ex-mulheres, de não ter declarado bens na Alemanha e de ter ocultado um empréstimo de 825.000 euros e ações numa empresa.

Foi ainda acusado de usar a sua conta profissional como porta-moedas do dia a dia, servindo esta para pagar despesas diárias e as contas escolares dos filhos.