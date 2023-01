Djokovic dá que falar na Austrália: "Este tipo está completamente bêbado"

Tenista sérvio não gostou da atitude de um determinado adepto, durante o encontro com Enzo Couacaud. "Este tipo está completamente bêbado. Já o ouviste pelo menos 10 vezes. Eu ouvi 50! Ele não está aqui para ver ténis", atirou Djokovic na direção do juiz de cadeira. Sérvio acabou por vencer por 3-1, na segunda ronda do primeiro Grand Slam da temporada

During his second-round victory at the Australian Open, Novak Djokovic asked the chair umpire to have a heckler removed. The heckler left after Djokovic pleaded his case.



"The guy's drunk out of his mind. ... He's not here to watch tennis, he just wants to get in my head." pic.twitter.com/US9mRsa6DM - ESPN (@espn) January 19, 2023