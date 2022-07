Djokovic continua anti-vacinas: "Espero boas notícias dos Estados Unidos"

Djokovic com o troféu de Wimbledon

Tenista sérvio não se vacinou contra a covid-19 e não sabe se será autorizado a viajar para os Estados Unidos e disputar o US Open

A postura anti-vacinas poderá deixar Novak Djokovic de fora de mais um grande torneio internacional, nomeadamente do US Open, nos Estados Unidos. O sérvio, que acaba de vencer Wimbledon, não sabe se será autorizado a disputar o torneio.

"Estou de férias e espero ter boas notícias dos Estados Unidos. Se não posso jogar o US Open tenho de ver o que vou fazer. Pode ser a Taça Davis, a Laver Cup... Não vou disputar torneios só por jogar e somar pontos. Não estou vacinado nem tenho intenção de me vacinar. Pedir uma isenção médica não é realista", disse o tenista sérvio, que já teve problemas no passado na ida à Austrália.