Djokovic comenta vitória de Nadal na Austrália: "Impressionante espírito de luta"

Open da Austrália: Djokovic elogia espírito de luta de Nadal

Novak Djokovic, líder do ranking mundial, elogiou o espírito competitivo de Rafael Nadal, depois de o espanhol ter conquistado o 21.º torneio do Grand Slam, no Open da Austrália.

Impedido de participar no primeiro major da temporada, depois de ter sido deportado, devido a irregularidades no seu visto, relacionadas com a covid-19, Nole salientou "o excecional ténis" jogado no Open da Austrália.

"Parabéns ao Rafael Nadal pelo 21.º 'Grand Slam'. Fantástica conquista. Sempre com um impressionante espírito de luta, que prevaleceu mais uma vez", escreveu Djokovic, numa publicação na rede social Instagram.

O espanhol Rafael Nadal tornou-se hoje o primeiro tenista masculino a vencer 21 torneios do 'Grand Slam', ao derrotar o russo Daniil Medvedev, num encontro em que esteve a perder por dois 'sets' a zero.

Vencedor em Melbourne em 2009, Nadal, quinto do ranking mundial, somou o seu segundo título na Austrália, ao vencer Medvedev, número dois da hierarquia, por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5, em cinco horas e 24 minutos, e passou a ter 21 'majors', superando o suíço Roger Federer e o próprio Djokovic.

"Daniil Medvedev deu tudo em campo e jogou com a paixão e a determinação que nos habituou a esperar dele", referiu.

Djokovic elogiou ainda a vencedora feminina, a australiana Ashleigh Barty, pela "fantástica prestação", e a norte-americana Danielle Collins, finalista vencida.