Djokovic comenta deportação e adeus ao Open da Austrália: "Estou muito desapontado"

Três juízes do Tribunal Federal confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, de 34 anos, por motivos de interesse público.

O Tribunal Federal australiano indeferiu este domingo o recurso do tenista Novak Djokovic contra uma ordem de deportação, que implica uma proibição de entrar durante três anos na Austrália.

A decisão significa provavelmente que Djokovic, que não está vacinado contra a covid-19, vai permanecer detido em Melbourne até ser deportado.

Uma ordem de deportação inclui também, geralmente, uma proibição de três anos de entrar no país.

Djokovic fica assim impossibilitado de disputar o Open da Austrália, que começa na segunda-feira.

Em comunicado, o tenista disse estar "desapontado" com a decisão, mas referiu que respeita o que o Tribunal ordenou e que vai "cooperar com as autoridades".

"Agora vou tirar algum tempo para descansar e recuperar-me, antes de fazer mais comentários. Estou muito desapontado com a decisão de indeferir o meu pedido de revisão, que significa que não posso ficar na Austrália e participar no Open da Austrália. Respeito a decisão do Tribunal e vou cooperar com as autoridades competentes. Incomoda-me que o foco nas últimas semanas tenha estado em mim e espero que agora todos possamos concentrar-nos no jogo e no torneio que amo. Desejo tudo de bom aos jogadores, dirigentes do torneio, funcionários, voluntários e adeptos. Por fim, gostaria de agradecer à minha família, amigos, equipa, adeptos e aos meus companheiros sérvios pelo apoio contínuo", vincou o sérvio.