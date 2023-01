Djokovic bate Dimitrov e está nos "oitavos" do Open da Austrália

Redação com Lusa

Nos oitavos, o sérvio vai defrontrar o anfitrião Alex De Minaur, 24.º jogador mundial, que superou o francês Benjamin Bonzi, 48.º.

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Open da Austrália, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do primeiro major do ano, ao vencer o búlgaro Grigor Dimitrov.

Na Rod Lever Arena, em Melbourne, Djokovic, quinto do ranking mundial, superou o 28.º da hierarquia em três sets, pelos parciais de 7-6 (9-7), 6-3 e 6-4, num embate que durou três horas e sete minutos.

Djokovic, que procura o 10.º título na Austrália e igualar os 22 do espanhol Rafael Nadal em torneios do Grand Slam, vai defrontar nos oitavos o anfitrião Alex De Minaur, 24.º jogador mundial, que superou o francês Benjamin Bonzi, 48.º.