Djokovic atinge vitória 1.000 e vai disputar final do Masters de Roma com Tsitsipas

Redação com Lusa

Sérvio precisou de uma hora e 43 minutos para derrotar Casper Ruud

Novak Djokovic vai disputar no domingo a final do Masters 1.000 de Roma com o grego Stefanos Tsitsipas, após superar este sábado o norueguês Casper Ruud, naquela que foi a vitória 1.000 da carreira.

O número um do ranking mundial, detentor de cinco títulos em Roma (2008, 2011, 2014, 2015 e 2020), precisou de uma hora e 43 minutos para derrotar Ruud, 10.º posicionado da hierarquia, em dois sets, por 6-4 e 6-3.

Na final, agendada para domingo, Djokovic vai enfrentar Tsitsipas (5.º), que horas antes afastou o alemão Alexander Zverev (3.º) em três parciais (4-6, 6-3 e 6-3).