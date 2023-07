Djokovic apura-se para as meias-finais de Wimbledon pela 12.ª vez na carreira

Redação com Lusa

O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, apurou-se esta terça-feira pela 12.ª vez na carreira para as meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer o russo Andrey Rublev nos quartos de final.

Djokovic, recordista com 23 torneios do Grand Slam conquistados, bateu o número sete do ranking mundial pelos parciais de 4-6, 6-1, 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 51 minutos na relva londrina.

O tenista sérvio de 36 anos, que já venceu em Wimbledon por sete vezes (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022), vai defrontar nas meias-finais o italiano Jannik Sinner, número oito do mundo, que venceu o russo Roman Safiullin e vai estrear-se nesta fase em "majors".