Djokovic: "Afortunado por ganhar 23 vezes, é uma sensação incrível"

Novak Djokovic disse sentir-se afortunado por vencer 23 vezes no Grand Slam, após derrotar o norueguês Casper Ruud em Roland Garros, por 7-6 (7-1), 6-3 e 7-5, e sagrar-se tricampeão na terra batida parisiense.

"Obviamente o Grand Slam é o Grand Slam. Os quatro maiores torneios que temos no nosso desporto. Todos os jogadores sonham estar aqui e ganhar, pelo menos, uma vez na carreira. Sou afortunado por ganhar 23 vezes, é uma sensação incrível", reconheceu o tenista de Belgrado, após receber a Taça dos Mosqueteiros das mãos do francês Yannick Noah, vencedor do torneio francês há 40 anos.

Assim como Djokovic, terceiro colocado no ranking mundial, elogiou o adversário, "uma das melhores pessoas no circuito, respeitado e adorado por todos", Casper Ruud, vice-campeão pelo segundo ano consecutivo, não poupou nas palavras para parabenizar o sucessor de Rafael Nadal na lista de campeões de Roland Garros.

"Mais um dia, mais um recorde para ti. E mais uma vez reescreves a história do ténis mundial. É difícil explicar o quão incrível e bom tu és. Que inspiração que tu és para tantas pessoas à volta do mundo. Parabéns para ti e para a tua equipa. Sei que provavelmente este é aquele que sabe melhor [de todos os "majors"] e fico feliz por ser o primeiro a dar-te os parabéns daqui", comentou o nórdico, de 24 anos.

Com este triunfo, Novak Djokovic recupera a liderança do ranking ATP, relegando o espanhol Carlos Alcaraz para segundo lugar, torna-se no tenista masculino com mais títulos do Grand Slam, superando os 22 troféus de Nadal, e no mais velho jogador a vencer o segundo major da temporada, com 36 anos e 20 dias, batendo novamente o esquerdino da Manacor, assim como no primeiro homem a conquistar os quatro majors pelo menos três vezes.