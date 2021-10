Discussão entre Kyrgios e a namorada motivou intervenção da polícia

O tenista Nick Kyrgios e Chiara Passari, a namorada, tiveram uma discussão acesa, que obrigou à intervenção da polícia.

A passar uma temporada na Austrália, de onde é natural, Nick Kyrgios desentendeu-se com a namorada, Chiara Passari, e a polícia foi chamada ao hotel onde o casal está hospedado. A discussão terá sido tão acesa que os hóspedes, com medo que algo mais grave acontecesse, acabaram mesmo por chamar as autoridades, que obrigaram o tenista e a namorada a mudarem-se para quartos diferentes.

Ainda assim, segundo a imprensa internacional, não foram encontrados quaisquer indícios de agressões.

Nas redes sociais, Chiara Passari revelou uma alegada infelidade por parte do tenista, o que terá provocado a discussão entre ambos.