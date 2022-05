Declarações de Nuno Borges, tenista português que esta quinta-feira assegurou presença no quadro principal de Roland Garros.

O tenista português Nuno Borges mostrou-se esta quinta-feira "muito orgulhoso do caminho feito" até à qualificação para o quadro principal de Roland Garros, segundo "major" da temporada, graças ao triunfo, em três sets, sobre o húngaro Zsombor Piros.

"Estou muito contente, dificilmente podia estar mais contente. Tem sido um ano de muitas primeiras vezes e passar o qualifying é, sem dúvida, um momento muito especial para mim, uma experiência única. Ainda estou a conhecer estas novas andanças e, de repente, já entrei num quadro principal", comentou, em declarações à Lusa, sobre a estreia em torneios do Grand Slam.

Apesar de uma fase de "qualificação difícil", o número dois nacional e 126 classificado no ranking ATP assegura que "não foi mais difícil do que estava à espera", embora tenha ficado "surpreendido com a maneira" como jogou os três encontros.

"Às vezes não me sinto no meu melhor, mas, entre altos e baixos, lá consegui ultrapassar. Foi um caminho duro, mas compensou. Houve, sem dúvida, muitos nervos e este último encontro não foi exceção, mas tentei gerir esse nervosismo ao longo do encontro, à procura das soluções e tentar jogar o meu melhor ténis. Hoje, senti que foi mais à custa do desgaste físico, o que me deu essa vantagem", explicou, após eliminar Piros (189.º ATP), por 3-6, 6-2 e 6-1.

Após bater na estreia o italiano Thomas Fabbiano, na segunda ronda o brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves e na última fase da qualificação o húngaro, Nuno Borges vai juntar-se ao compatriota João Sousa, o único português com acesso direto ao quadro principal, no major francês.

"Estou muito orgulhoso do caminho que fiz e, agora, é largar tudo em campo. Será o meu primeiro encontro em cinco sets, por isso estou entusiasmado", rematou o jovem maiato, de 25 anos.