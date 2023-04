Diego Schwartzman no Estoril Open: "As condições estavam difíceis"

Tenista argentino perdeu na primeira ronda com o italiano Marco Cecchinato.

Diego Schwartzman assumiu que teve dificuldades em adaptar-se às condições atmosféricas sentidas esta segunda-feira no Clube de Ténis do Estoril, onde perdeu na primeira ronda do Estoril Open com o italiano Marco Cecchinato.

"Lutei pelo encontro, fiz tudo o possível para competir. Estava muito bom ambiente no court. As condições estavam difíceis, devido ao vento e porque fazia muito frio. Creio que me custou adaptar-me", reconheceu o argentino, sétimo cabeça de série, após ser afastado pelo 96.º jogador ATP pelos parciais de 6-3 e 7-6 (10-8), em duas horas e três minutos.

Diego Schwartzman notou que os torneios anteriores que disputou, nomeadamente os Masters 1.000 de Indian Wells e Miami, tinham "pisos muito mais rápidos".

"É o primeiro torneio de pó de tijolo num lugar muito bonito, espetacular, mas cheguei no sábado desde Buenos Aires. Fiz dois treinos e entrei em court. Sábado e domingo [as condições] foram diferentes, porque estava sol, mais calor. A sensação hoje era distinta. Hoje, estava muito frio e as condições estavam mais difíceis. Penso que isso me afetou no momento de jogar, mas tentei", admitiu.

O 36.º tenista mundial considerou que teve oportunidades no segundo set, que não aproveitou, mas disse que saiu de campo "com a cabeça erguida". "Mas tenho de melhorar muito", acrescentou, referindo-se à crise de resultados que "arrasta" nos últimos meses: "por um lado, confio que o ténis possa aparecer e, por outro, são muitos meses jogando mais ou menos, mal, melhor, mas perdendo muitos encontros".