Polémica com jogadora ucraniana em Roland Garros: "Deviam ter vergonha"

O tenista português Nuno Borges qualificou-se este domingo pela primeira vez para a segunda ronda de Roland Garros, num primeiro dia do Grand Slam parisiense marcado pela tensão no final do encontro entre Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk.

Após ser eliminada por Aryna Sabalenka, número dois mundial, por 6-3 e 6-2, a ucraniana Marta Kostyuk recusou-se a cumprimentar a bielorrussa, devido ao apoio daquele país à invasão da Ucrânia, sendo assobiada por parte do público.

"As pessoas deviam ter vergonha. O que aconteceu este domingo, tenho de admitir, não esperava. Quando estive no Reino Unido no ano passado, as pessoas reagiram de forma diferente, até nas ruas. Senti-me mais apoiada", lamentou a ucraniana, referindo-se a Wimbledon, o terceiro Major da época.

Histórica foi a estreia de Nuno Borges, número um nacional, que pela primeira vez garantiu a presença na segunda ronda no Grand Slam parisiense.

O maiato, 80.º do mundo, bateu o experiente "gigante" norte-americano John Isner (90.º), por 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (11-9), numa longa maratona de três horas e 58 minutos.

Na próxima ronda, Borges sabe que vai defrontar um especialista em terra batida, jogando com o espanhol Bernabé Zapata Miralles (38.º) ou o argentino Diego Schwartzman (95.º).

No quadro masculino, a primeira jornada não trouxe grandes surpresas, com o grego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeça de série, a afastar o checo Jiri Vesely, por 7-5, 6-3, 4-6 e 7-6 (9-7).

Tal como Tsitsipas, também o russo Andrey Rublev, sétimo pré designado, cedeu um set, mas acabou por garantir a presença na segunda ronda, com um triunfo sobre o sérvio Laslo Djere, por 6-1, 3-6, 6-3 e 6-4.

A grande surpresa do primeiro dia na terra batida parisiense aconteceu no quadro feminino, com a grega Maria Sakkari, oitava cabeça de série, a cair perante a checa Karolina Muchova, 42.º do mundo, por 7-6 (7-5) e 7-5.

Pelo contrário, a norte-americana Jessica Pegula, número três mundial, seguiu em frente, ao vencer a compatriota Danielle Collins, por 6-4 e 6-2.